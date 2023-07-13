Число жертв наводнения в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех

Последствия проливных дождей в Краснодарском крае Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тела еще двух человек обнаружили после подтоплений в Туапсинском районе Кубани, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"На проселочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" обнаружено тело 58-летнего местного жителя. (...) В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления", - говорится в сообщении.

При этом поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении четырех человек.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что во время наводнения в Туапсинском районе пропали без вести четыре человека. По данным ГУ МДВ России по Краснодарскому краю, это жители 1956, 1999, 2003 и 2007 годов рождения. Тела девушки и пожилого мужчины, пропавших накануне при подтоплении в Туапсинском районе, уже обнаружены.

Накануне из-за сильного ливня в Туапсинском районе подтопленными оказались 650 придомовых территорий. К вечеру 12 июля вода была откачана со всех дворов и домов. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском.