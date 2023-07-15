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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Более 110 человек эвакуированы из зоны подтопления в Туапсинском районе Кубани

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Более ста человек эвакуированы из зоны подтопления в Туапсинском районе Кубани после сильных ливней, прошедших в субботу, сообщил глава района Сергей Бойко.

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"Сотрудники МЧС эвакуировали более 110 человек из затопленных домовладений. Люди в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения", - написал он в телеграм-канале.

Бойко уточнил, что стихия накрыла Новомихайловское поселение Туапсинского района. "Залповые ливни и поднятие уровня рек стали причиной подтоплений. МЧС и все экстренные службы работают на месте", - добавил он.

Ранее сообщалось об эвакуации около 50 человек из зоны подтопления в поселке Новомихайловский.

Краснодарский край Туапсинский район Новомихайловский Сергей Бойко
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