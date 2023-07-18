Ливни сказались на уборке зерна на Кубани

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Прошедшие на минувшей неделе дожди сдвинули сроки уборочной кампании в Краснодарском крае, одном из крупнейших аграрных регионов России, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Дожди повлияли на ход уборки, сроки увеличились. К тому же повысилась влажность зерна, что вызывает опасения с точки зрения хранения. Поэтому основная задача сейчас - сохранить и реализовать урожай. Для этого необходимо приложить все силы. Сейчас погода позволяет оперативно наверстать упущенное. Необходимо вывести на поля максимальное количество техники, обеспечить прием зерна", - сказал он, когда осматривал хозяйство "Откормочный-Аметист" в Новопокровском районе.

По его данным, на сегодняшний день в крае убрано более 47% посевных площадей, это почти 900 тысяч га. Всего на полях работают свыше 7,5 тысячи сельхозмашин, намолочено более 5 млн тонн зерна.

"Важно оперативно подстраиваться под погоду, чтобы собрать урожай. Для этого нужно следить за состоянием сельхозтехники и зерносушилок, соблюдать технологии", - добавил Кондратьев.

По данным краевой администрации, в Новопокровском районе самый многочисленный в регионе фермерский сектор - почти 1,2 тысячи хозяйств. Доминирующая отрасль - растениеводство. Под урожай текущего года посеяли 53,5 тысячи га озимой пшеницы, 7,7 тысячи га озимого ячменя, 1,8 тысячи га ярового ячменя. Основу зернового клина в районе составляют сорта селекции Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко (Краснодар).

Уборочная кампания на Кубани началась в последней декаде июня. Общая площадь уборки зерновых превышает 1,8 млн га.

По итогам уборочной кампании 2022 года регион собрал 15,1 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур с учетом риса. В том числе было собрано 10,7 млн тонн пшеницы, это рекордный показатель за всю историю края.

Государственная поддержка сельского хозяйства на Кубани в этом году составляет 13,1 млрд рублей.