Военные РФ перехватили украинские снаряды HIMARS, переоборудованные ракеты С-200

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате двух украинских ракет комплекса С-200 и 13 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены 13 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", - сообщил он.

Российская авиация и артиллерия в течение суток нанесла удары по 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, добавил представитель Минобороны.

Конашенков также сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 455 украинских самолетов, 242 вертолета, 5 028 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 700 танков и других боевых бронемашин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 471 орудие полевой артиллерии и минометов, 11 698 единиц специальной военной автотехники.