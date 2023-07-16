Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на четырех направлениях

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на южно-донецком, запорожском, купянском и херсонском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Также Конашенков сообщил об ударах по позициям ВСУ на запорожском, купянском и херсонском направлениях.

По его словам, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

"На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области", - заявил он.

"В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 260 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области", - заявил он.

Конашенков также сообщил, что в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР) и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

По его словам, потери украинской армии за сутки на данном направлении составили более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-20.

В Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

Как сказал Конашенков, "в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны".