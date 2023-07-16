Минобороны РФ сообщило об отражении 15 атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили 15 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, еще три - на красно-лиманском, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на донецком и красно-лиманском направлениях. На донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, еще три атаки противника отражены на красно-лиманском направлении.

В районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, продолжил Конашенков.

"В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сообщил л он.

На красно-лиманском направлении, по данным Конашенкова, подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

"Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Как он добавил, за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы МСТА-Б и Д-30.