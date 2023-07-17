ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на красно-лиманском и сватовском направлениях

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Авиация группировки войск "Центр" нанесла бомбовые удары по пунктам дислокации и складам боеприпасов ВСУ на красно-лиманском и сватовском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Бомбардировочной авиацией нанесены бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации и двум складам боеприпасов в районе Невское, Терны и Ямполь", - сказал Савчук в понедельник.

"На сватовском и красно-лиманском направлениях огнем артиллерии, а также ракетных ударов штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" нанесено поражение по живой силе и технике 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - заявил он.

По словам представителя группировки, в результате огневого поражения уничтожены боевая машина пехоты и боевая бронированная машина ВСУ, подразделения украинской армии понесли "значительные потери в живой силе".

"Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли огневое поражение по опорному пункту и районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск", - сообщил Савчук.

По его данным, российскими зенитными ракетными комплексами "Тор" и "Оса" сбиты два украинских разведывательных беспилотника.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град" и два 122-мм миномета противника", - заявил представитель группировки "Центр".