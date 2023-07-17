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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Власти Крыма после ЧП на мосту заявили об отсутствии дефицита топлива и различных товаров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крым обеспечен топливом и всеми видами товаров, сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян в связи с остановкой движения по Крымскому мосту.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", - сказала она журналистам.

Не делать запасы также призвал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", - написал он в своем телеграм-канале.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера закрыта без указания причины.

Крым Крымский мост
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