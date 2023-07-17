В районе Крымского моста со стороны Кубани организовали пункты выдачи воды

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Волонтеры и сотрудники Темрюкского района Краснодарского края помогают находящимся на подъезде к Крымскому мосту людям, сообщил глава администрации района Федор Бабенков в понедельник.

"В районе Крымского моста волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту. Для помощи водителям и пассажирам на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС", - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что работают пять пунктов выдачи воды, которую раздают волонтеры, на подъезде к мосту выставлены биотуалеты.

"В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для водителей на стоянке в районе поселка Ильич при необходимости готовы организовать работу полевой кухни", - добавил Бабенков.