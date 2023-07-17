Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, остановленное ночью после ЧП, возобновилось, сообщил оперативный штаб республики.

"Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь - Москва отправился в сторону Краснодарского края", - сообщается в телеграм-канале штаба.

В штабе уточнили, что поезд простоял более пяти часов.

Тем временем оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) сообщил в своем телеграм-канале о задержке нескольких поездов: четырех в сторону Крыма (Волгоград - Симферополь, Москва - Евпатория, Ростов - Симферополь, Москва - Симферополь) и одного из Крыма (Севастополь - Москва).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение поездов возобновят до 9:00, расписание будет нагоняться. В РЖД отметили, что составы будут вводить в расписание по возможности.

В 04:20 в понедельник Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта.