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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Все рейсы в Крым отменены на автовокзалах Краснодарского края

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автовокзалы Краснодарского края временно отменили все автобусные рейсы назначением в Крым после ЧП на Крымском мосту.

"Крымский мост в настоящее время закрыт, соответственно, все рейсы из автовокзалов края назначением в Крым временно отменены. Мы следим за ситуацией, времени восстановления автобусного сообщения пока нет", - сообщили "Интерфаксу" в справочной автовокзалов Краснодарского края.

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

К 9 утра движение поездов по Крымскому мосту было восстановлено.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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