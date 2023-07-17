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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Паромная переправа в Крым со стороны Кубани возобновила работу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение по паромной переправе со стороны Краснодарского края в Крым, сообщает краевой оперштаб в своем телеграм-канале в понедельник.

"Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил о возобновлении работы переправы с 10:00 по московскому времени.

В 04:20 понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00.

Крым
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