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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Власти Крыма заверили, что проблем со снабжением полуострова не возникнет

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Крыма не ожидают проблем со снабжением Крыма после теракта на мосту, ведущем на полуостров со стороны Краснодарского края, заявил советник главы республики Олег Крючков.

"Снабжение Крыма находится под контролем. (...) У нас не первый раз случаются какие-то ситуации: и до этого был теракт на Крымском мосту, и мы пережили и блокады всевозможные украинские за эти годы", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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По его словам, "здесь уже у нас отработаны все варианты по поставкам продовольствия, по запасам, которые находятся в логистических центрах и по топливу". "С этим проблем не будет", - заверил Крючков.

В 04:20 в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено.

Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

В Национальном террористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом, который был совершен посредством украинских беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет России возбудил соответствующее уголовное дело.

Крым Крымский мост
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