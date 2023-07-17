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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Меры безопасности усилены в Краснодаре из-за ЧП на Крымском мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Краснодара приняли решение усилить меры безопасности в городе после ЧП на Крымском мосту, сообщил мэр города Евгений Наумов в понедельник.

"В связи с ночным событием в городе усилены меры общественной безопасности. Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста", - написал Наумов в своем телеграм-канале.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Краснодар Крым Крымский мост
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