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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Темрюке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, привезли в Центральную районную больницу Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в приемном отделении ЦРБ.

"Сейчас она находится в реанимации. Ждем санавиации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее доставят санавиацией в Краснодар.

В 04:20 в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крым Крымский мост Темрюк Краснодарский край
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