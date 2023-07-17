Глава Белгородской области сообщил о гибели двух людей в результате ЧП на Крымском мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Жертвами чрезвычайного происшествия на Крымском мосту стали мужчина и женщина из Белгородской области, их дочь пострадала, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести (...) Самое тяжелое - ее родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник. В министерстве здравоохранения Краснодарского края подтвердили эту информацию.

Губернатор отметил, что министр здравоохранения области Андрей Иконников поддерживает связь с пострадавшей. "Когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область", - добавил он.

"В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и Андрей Викторович Милехин, сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто", - подчеркнул Гладков.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта.