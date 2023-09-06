Минцифры РФ изменит процедуру выделения грантов на ИТ-разработки

Министерство намерено сделать ее более прозрачной и конкурентной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ намерено поменять процедуру выделения грантов на ИТ-разработки, чтобы сделать ее более прозрачной и конкурентной, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Минцифры приостановило выделение новых грантов в июле после задержания экс-замглавы министерства Максима Паршина, курировавшего эту работу. Тогда Минцифры заявляло, что проведет аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте.

Как сообщил Шадаев в среду, аудит продолжается, его планируется завершить "до конца сентября - может быть, до середины октября".

До завершения аудита Минцифры не будет возобновлять выделение грантов, сказал министр.

"Потому что мы - уже очевидно - будем менять процедуру (предоставления грантов - ИФ)", - объяснил он.

"Мы нашли возможность сделать ее более совершенной, (сделать - ИФ) больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности", - сказал Шадаев.

По его словам, в ходе аудита не выявлено нарушений при выделении грантов. "Я не могу сказать, что мы нашли места, где можно злоупотреблять", - сказал министр.

"Сейчас мы разбираем процесс, раскладываем, понимаем, где есть какие не оптимальные этапы, шаги, где нам надо что сделать, чтобы это было еще более прозрачно, конкурентно, где исключить возможность какого-то влияния, условно, одного человека, одного эксперта на процедуры. Такой сложный процесс, то есть пересборка процесса выдачи грантов", - добавил Шадаев.

По его словам, срока, к которому планируется поменять процедуру предоставления грантов, не установлено.

Министр добавил, что изменение процедуры потребует корректировки нормативно-правовой базы.