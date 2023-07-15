Путин сообщил главе ЮАР, что обязательства по "зерновой сделке" остаются невыполненными

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Сирил Рамафоза условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили стамбульские пакетные договоренности. "При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия - ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована", - подчеркнули в пресс-службе.

Президент ЮАР поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств.

Как говорится в сообщении, "рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия - Африка в конце июля".

"Владимир Путин и Сирил Рамафоза условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР проинформировал о подготовке к запланированному на 22-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях.