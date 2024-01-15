Депутаты уточнят срок проведения налоговой проверки контролируемых сделок

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект, уточняющий срок проведения налоговой проверки контролируемых сделок. Сейчас из Налогового кодекса неясно, с какого момента начинается двухлетний срок - с подачи первичного или уточненного уведомления о сделке в ФНС.

Законопроект № 488070-8 в ноябре внесло в парламент правительство. В первом чтении его должны рассмотреть 16 января.

Налогоплательщики должны сообщать налоговым органам о контролируемых сделках, которые они совершили в течение года. Сведения об этих сделках должны быть представлены в уведомлениях до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором были совершены сделки. Если в уведомлении обнаружатся ошибки, налогоплательщик может предоставить уточненное уведомление. Если уточненное уведомление будет предоставлено до того, как налоговый орган обнаружит ошибку, налогоплательщик не будет нести ответственность. В соответствии с Налоговым кодексом (п.2 ст.105.17), ФНС имеет право проверять полноту и правильность исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о контролируемых сделках и в течении этого же срока после получения уточненного уведомления.

Норма о том, что двухлетний срок начинает действовать и после получения уточненного уведомления, была оспорена в Конституционном суде, который в постановлении от 14 июля 2023 года решил, что в случае получения уточненного уведомления, в котором содержатся сведения, не являющиеся значимыми для налоговых целей, решение о проверке контролируемой сделки исчисляется со дня получения налоговым органом первоначального уведомления. Речь идет об устранении технических ошибок или неточностей, которые не препятствуют идентификации контролируемых сделок. При включении же в уточненное уведомление сведений о сделке, не указанной в первоначальном уведомлении, срок для назначения ФНС России ее проверки исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

"Законопроект направлен на решение Конституционного суда, который указал на то, что есть неточность или некорректность в изложении нормы НК, которая устанавливает срок, с момента которого может быть вынесено решение о проведении проверки ФНС за контролируемыми сделками. Неясность, с какого момента считается двухлетний срок: с момента представления первичного уведомления, либо уточненного", - сказал в ходе заседания директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

"Норма излагается таким образом, что вот этот срок из п. 2 ст. 105.17 НК исключается, и теперь проверка будет проводиться просто по общим основаниям: глубина проверки может быть не более три года до года, в котором выносится соответствующее решение ФНС", - добавил он.

В итоге в НК остается только норма о том, что ФНС сможет проверять сделки, которые были совершены не более 3 лет (или 5 лет в особых случаях) до года, когда принято решение о проведении проверки.