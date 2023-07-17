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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

ЦБ рекомендовал финорганизациям раскрывать информацию в области устойчивого развития

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций по раскрытию информации в области устойчивого развития. Они адресованы банкам, страховщикам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, брокерам.

При их подготовке учитывались подходы, используемые Фондом МСФО при разработке Международных стандартов финансовой отчетности (С1 и С2), а также стандарты раскрытия информации дружественных стран, таких как Китай и Бразилия, сообщил регулятор.

В опубликованном документе определены структура и состав информации, количественные и качественные характеристики деятельности финансовых организаций в области устойчивого развития, порядок и сроки раскрытия.

Финансовой организации рекомендуется раскрывать существенную информацию в области устойчивого развития, способную повлиять на характер и непрерывность ее деятельности, ее стоимость, финансовую устойчивость, поддержание необходимого уровня доверия общества к ней в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Регулятор отмечает, что информация может считаться существенной, если ее раскрытие, отсутствие или неправильное изложение может повлиять на решения, которые принимают заинтересованные лица, характер и непрерывность деятельности финансовой организации, финансовую устойчивость и т.д.

В документе указывается, что сведения в области устойчивого развития могут быть качественными и количественными. Рекомендуется, чтобы они включали в себя данные о том, как организация управляет рисками и возможностями, связанными с устойчивым развитием, а также о стратегии управления ими; о решениях, связанных с устойчивым развитием, которые могут привести в будущем к существенному изменению денежных потоков; об изменениях в оценке деловой репутации, результатах деятельности и перспективах финансовой организации, которые стали следствием предпринятых ею действий, связанных с вопросами устойчивого развития.

При обнародовании сведений в области устойчивого развития ЦБ советует раскрывать информацию о конкретном временном горизонте, используемом в финансовой организации для стратегического планирования, оценки рисков и возможностей, связанных с устойчивым развитием.

ЦБ советует финансовым организациям ежегодно раскрывать информацию в области устойчивого развития.

Банк России Бразилия Китай Фонд МСФО
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