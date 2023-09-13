"Россети" планируют в ближайшее время решить вопрос с раскрытием МСФО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" планирует в ближайшее время решить вопрос с раскрытием информации по МСФО, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ гендиректор компании Андрей Рюмин.

"Мы пока не раскрыли информацию по МСФО, но находимся в общении с ЦБ по этому поводу. В ближайшее время, предварительно в сентябре-октябре, должны этот вопрос решить. Дочерние компании показатели публикуют", - сказал он.

Российские компании активно воспользовались полученным в марте 2022 года, после СВО и введения западных санкций, правом не публиковать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность. По данным "Интерфакса", только 44,68% (235 из 526) всех обществ, ценные бумаги которых торгуются на бирже, раскрыли отчетность по МСФО за 2022 год.

Правительство летом 2023 года не стало это право продлевать. Вместо этого было принято постановление правительства, согласно которому ряду компаний разрешили закрывать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.