ЕК решила смягчить новые требования по раскрытию ESG-информации

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила смягчить ряд требований по раскрытию информации, разработанных в соответствии с новой Директивой о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), сообщает ESG Today.

CSRD вступает в силу поэтапно с начала 2024 года. По сравнению с предыдущей директивой – Non-Financial Reporting Directive – она увеличивает число европейских компаний, которые должны раскрывать информацию об устойчивом развитии, с 12 тыс. – до примерно 50 тыс., расширяет спектр данных, которые должны ими публиковаться.

Детальные стандарты раскрытия информации, соответствующие требованиям CSRD, Еврокомиссия поручила разработать European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Однако подготовленные группой правила ряд экспертов сочли слишком сложными для компаний, которые впервые будут раскрывать ESG-данные. Еврокомиссия провела консультации с регуляторами, экспертами, общественными организациями, результатом чего стали компромиссные инициативы.

Согласно предложениям Еврокомиссии, компании с числом занятых менее 750 человек смогут пока не раскрывать выбросы парниковых газов по Scope 3, сведения о биоразнообразии, ряд данных о работниках.

Компании получат отсрочку сроком на год для раскрытия информации о финансовых последствиях, связанных с экологией (кроме изменений климата).

Все требования по раскрытию информации компаниям предлагается оценивать исходя из принципа существенности (то есть компании смогут сообщать только о том, что они считают существенным для своего бизнеса). По мнению авторов поправок, это должно привести к существенному снижению нагрузки по выполнению новых регулятивных требований.

Ряд требований CSRD предлагается сделать добровольными, в частности, раскрытие информации о планах сохранения биоразнообразия.

Предлагаемые корректировки должны снизить расходы бизнеса на выполнение регулятивных требований на 230 млн евро в год.

Консультации по поправкам пройдут до 7 июля.

Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), одобренная в прошлом году, должна обеспечить более детальное и стандартизованное раскрытие ESG-информации, ее независимую верификацию и аудит. С 1 января 2024 года она начинает действовать для крупных компаний с более чем 500 сотрудниками; с 1 января 2025 года – для компаний с более чем 250 сотрудниками или оборотом в 40 млн евро или активами 20 млн евро и т.д. Иностранные компании, значительная часть выручки (более 150 млн евро) приходится на ЕС, также должны будут соблюдать требования новой директивы.