Возобновлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Возобновилось движение автобусов по регулярным маршрутам из Ростовской области в Крым через паромную переправу, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве транспорта Ростовской области.

Заказные автобусы при этом следуют по альтернативному маршруту - сухопутному коридору.

17 июля продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым была приостановлена после атаки на Крымский мост. Ее обещали возобновить после утверждения альтернативных маршрутов.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было прекращено после атаки беспилотников, повредивших автомобильную часть моста. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром в понедельник. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.