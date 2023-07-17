Опоздавшие из-за атаки на Крымский мост поезда прибыли по назначению в Крым

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Все поезда, которые задерживались в направлении Крыма в связи с атакой на мост ночью в понедельник, прибыли на станции назначения, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Задерживаются поезда, направляющиеся из Крыма в другие регионы.

"Все поезда "Таврия", которые были задержаны в направлении Крыма и Севастополя, прибыли на станции назначения", - сообщает телеграм-канал ГСЭ.

Последним до конечной точки маршрута добрался поезд Мурманск - Севастополь. Он прибыл в 19:52 по Москве, с опозданием на 2,5 часа.

По последним данным, задерживаются четыре поезда в направлении из Крыма: два Симферополь - Москва, Севастополь - Москва и Севастополь - Мурманск.

ГСЭ старается вернуть все поезда в график.

Ранее сообщалось о задержке 12 поездов: восьми в направлении Крыма и четырех - из Крыма.

Затруднения в движении по Крымскому мосту начались из-за атаки двух беспилотников, которые повредили автомобильную часть строения. Движение поездов по мосту возобновилось утром.

Автомобилистам предлагалось ехать в Крым или обратно через новые регионы, для чего там отменили комендантский час. Паромная переправа днем не принимала легковые машины, вечером оперштаб сообщил, что паромы начали брать и легковые автомобили.

Направляющиеся в Крым легковые машины принимали перехватывающие стоянки на Кубани. Застрявших в Крыму туристов попросили оставить в отелях.

На четырех перехватывающих парковках со стороны Краснодарского края к вечеру понедельника находились 750 легковых автомобилей, в основном это жители Крыма, сообщил на совещании у президента губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас на этих перехватывающих парковках находятся 750 легковых автомобилей, которые ожидают решения правительственной комиссии о возможности переезда в Крым через Крымский мост. Если потребуется - мы готовы увеличить количество парковок с вместимостью до 5 тысяч машиномест", - сказал Кондратьев.

По его словам, четыре парковки на 4000 машин были созданы утром вблизи Керченской паромной переправы и Крымского моста.

"Эти перехватывающие парковки позволяют всем желающим переждать время ожидания переправы в комфортных условиях. На парковках развернуты временные кухни, имеется холодная и горячая вода, работают пункты общественного питания, дежурят кареты скорой помощи", - пояснил губернатор.

Подъезжающим к региону сообщают, что в Крым можно проехать по новым территориям.

"Всех, кто находится на парковках, мы информируем о наличии свободных номеров в ближайших к перехватывающим парковках гостиницах по доступным ценам. Понятно, что здесь никто зарабатывать не будет", - подчеркнул он.

Кондратьев попросил президента поручить федеральному Минтрансу проработать возможность проезда скопившегося легкового автотранспорта через паромную переправу, поскольку преимущественно это жители полуострова, а не отдыхающие.

"Исходя из сегодняшней ситуации, (...) если все-таки решение о возможности проезда в Крым через Крымский мост ввиду повышенной опасности в течение ближайших суток принято не будет - прошу, если это возможно, поддержать возможность организовать переправу легкового автотранспорта посредством паромов. Это необходимо, чтобы пропустить эти скопившиеся 750 легковых автомобилей, поскольку это в основном жители Крыма, они не отдыхающие, возвращаются в свои семьи, и для них ехать через новые территории РФ - это большой круг", - сказал губернатор.

Он заявил о необходимости установления на паромной переправе дополнительных досмотровых пунктов для легковых авто.

"У нас сейчас отлажена работа по паромной переправе большегрузов, и все работает автоматически, ничего не накапливается. Здесь я понимаю, что мы потесним отлаженный график работы, но тем не менее эти 750 автомобилей - в основном крымчан (нужно - ИФ) переправить в Крым, это позволит снять напряжение со скопившимся автотранспортом сейчас и избежать дальнейшего скопления", - отметил глава региона.

Глава Минтранса Виталий Савельев на это сказал, что ночью на паромы начнут грузить легковые машины, но первоочередной задачей для паромной переправы назвал перевозку грузов на полуостров. Он также пообещал увеличить число поездов на мосту.