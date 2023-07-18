Автомобильных пробок нет с обеих сторон Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста с обеих сторон утром во вторник нет, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах.

"07:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.