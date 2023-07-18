В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В графике Путина пока нет контактов с Эрдоганом по поводу "зерновой сделки"

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Стороны, которые попытаются продолжить реализацию "зерновой сделки" без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать предложение Киева Анкаре продолжить "зерновую сделку" без участия России.

"Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - сказал Песков.

По его словам, "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

"Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", - добавил Песков.

Он назвал бессовестной позицию европейских стран, которые не выполнили условия "зерновой сделки".

"В данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина Гутерриша и ООН", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из "зерновой сделки".

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует общаться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по тематике "зерновой сделки", заявил Песков.

Москва 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки. Российский МИД объявил, что с 18 июля сделка прекращает действие. Российская сторона будет готова ее возобновить, когда будет выполнена российская часть договоренностей.