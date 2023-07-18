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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Кремле подтвердили готовность РФ безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам Африки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия и без "зерновой сделки" готова безвозмездно поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно. Вы знаете, что к нашему общему сожалению, речь идет о достаточно небольших количествах, ибо от "зерновой сделки" беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. И, конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, и эти контакты продолжатся на предстоящем форуме Россия-Африка", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, сохраняется ли позиция России о безвозмездной поставке зерна в беднейшие африканские страны и замещении тех объемов, которые поставлялись из Украины.

Песков подчеркнул, что Россия ждет форума в Санкт-Петербурге, чтобы "все эту проблематику (по зерну) обсудить".

Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдут 27-28 июля текущего года в Санкт-Петербурге. Около 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Москва 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки. Российский МИД объявил, что с 18 июля сделка прекращает действие. Российская сторона будет готова ее возобновить, когда будет выполнена российская часть договоренностей.

Дмитрий Песков
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