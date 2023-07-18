Работа Керченской паромной переправы остановлена до утра среды

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе остановлено во вторник вечером до 5:00 среды, сообщает главное управление МЧС по Крыму в своем телеграм-канале.

"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

Причину остановки ведомство не уточняет.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Ранее сообщалось, что для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы (ДНР, Запорожскую и Херсонскую области) и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром в понедельник. В ночь с понедельника на вторник движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остается сухопутный маршрут через новые российские регионы.