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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Керченская переправа начала принимать легковые машины

Керченская переправа начала принимать легковые машины
На территории накопительной площадки Керченской паромной переправы
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа начала принимать легковые автомобили, сообщил оперативный штаб Крыма в понедельник вечером. С утра паромы брали только грузовой транспорт и пассажиров, а владельцам легковых машин предлагали ехать в Крым через территорию новых регионов.

"Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив. Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра", - сообщил телеграм-канал штаба.

"На Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский 2". На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров. Организован трансфер пассажиров без машин в порт к паромам, выполнено 20 рейсов", - сообщает оперштаб Краснодарского края.

На одной перехватывающей парковке в поселке Ильич находится 438 легковых автомобиля и 92 грузовика, на второй - 105 легковых машин. На парковке в районе станицы Старотитаровской - 18 автомобилей. Работают волонтеры, организована раздача питьевой воды, а также работа полевой кухни. Пробок на подъездах к Крымскому мосту нет, сотрудники ДПС сообщают водителям, что мост закрыт.

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили после того, как мост атаковали два надводных беспилотника и повредили автодорожную часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Восстановлением моста занимается правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Железнодорожное движение по мосту возобновили 17 июля утром.

Керченский пролив Крым Краснодарский край Крымский мост Ильич
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