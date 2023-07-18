Гендиректором Danone в РФ стал министр сельского хозяйства Чечни

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Зампред правительства Чечни Якуб Закриев стал гендиректором АО "Данон Россия", следует из данных ЕГРЮЛ.

Закриев - министр сельского хозяйства республики.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия". Росимуществу отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", "Румелко", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь").