Что случилось этой ночью: среда, 19 июля

Пожар на полигоне в Крыму, гендиректор Danone - министр сельского хозяйства Чечни, температурные рекорды во Франции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трасса "Таврида" перекрыта в Крыму из-за пожара на полигоне. Власти планируют эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.

- Гендиректором Danone в РФ стал министр сельского хозяйства Чечни. Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.

- МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров. Авиационная группа подготовлена к работе в сложных условиях и имеет огромный опыт тушения природных пожаров.

- Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

- В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды. Высочайшая температура зафиксирована в департаменте Арьеж - 40,6 градуса по Цельсию