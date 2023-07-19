Что случилось этой ночью: среда, 19 июля
Пожар на полигоне в Крыму, гендиректор Danone - министр сельского хозяйства Чечни, температурные рекорды во Франции
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Трасса "Таврида" перекрыта в Крыму из-за пожара на полигоне. Власти планируют эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.
- Гендиректором Danone в РФ стал министр сельского хозяйства Чечни. Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ.
- МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров. Авиационная группа подготовлена к работе в сложных условиях и имеет огромный опыт тушения природных пожаров.
- Почти 40 деревьев повалены в Москве из-за непогоды, повреждены около 30 автомобилей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
- В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды. Высочайшая температура зафиксирована в департаменте Арьеж - 40,6 градуса по Цельсию