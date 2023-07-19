В ХМАО тушат 30 лесных пожаров на площади 6931,43 га

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре тушат 30 лесных пожаров, сообщил региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

По данным на 09:00 19 июля (7:00 по Москве) в регионе действовали 30 лесных пожаров на общей площади 6931,43 га, из них 14 пожаров были локализованы на площади 4801,23 га. Огонь тушат более 470 сотрудников авиалесоохраны Югры, МЧС, "Центроспаса-Югории", арендаторов и добровольцев.

Также в ХМАО в рамках межрегионального маневрирования работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия.

В ХМАО в связи с лесными пожарами действует режим ЧС.