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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Два самолета-амфибии Бе-200ЧС были направлены МЧС РФ в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами по указанию президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба МЧС России во вторник.

"По указанию президента РФ и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в г. Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По данным министерства, авиационная группа, направленная для оказания помощи, подготовлена к работе в сложных условиях и имеет огромный опыт тушения природных пожаров.

МЧС РФ
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