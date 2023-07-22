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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Число лесных пожаров в ХМАО за сутки сократилось почти вдвое

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более десяти лесных пожаров на утро субботы остаются непотушенными в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, большая часть из них локализована, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

"На 09:00 22 июля, в Югре проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 3284 га, из которых локализованы девять на площади 3159,6 га", - говорится в сообщении.

Также специалисты ликвидируют ландшафтный пожар на площади 5 га в Нижневартовском районе.

В тушении возгораний задействовано около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Югре в связи с лесными пожарами действует режим ЧС.

На утро 21 июля в округе было зарегистрировано одно ландшафтное возгорание (18 га) в Нефтеюганском районе и 20 лесных пожаров на общей площади более 3,2 тыс. га, 14 из них было локализовано.

ХМАО
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