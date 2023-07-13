Пожар в Шайдурихе потушен

Сотрудник МЧС России во время ликвидации пожара в Свердловской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В селе Шайдуриха потушили пожар, который начался 12 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области.

В селе, где живут 365 человек и стояли 170 домов, сгорело 41 строение и погибла женщина. 12 июля проводилась эвакуация: из Шайдурихи вывезли 290 человек, в том числе 36 детей. Два человека обратились к врачам в связи с ожогами.

К утру четверга пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося. По одной из них, в пойме озера Аятское загорелись камыши, огонь оттуда из-за шквалистого ветра дошел до села. Также есть вероятность, что одновременно с этим огонь пришел в село и с другой стороны - со старой пилорамы. Также в департаменте лесного хозяйства по УрФО не исключают, что мог загореться заброшенный дом в центре села.

В лесах городского округа Невьянск введен режим ЧС до 12:00 21 июля.

Власти пообещали восстановить сгоревшие в селе дома.