Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Песков заявил о возможности экономии на незащищенных статьях бюджета, но не на нацпроектах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нацпроекты остаются абсолютным приоритетом для правительства, однако на некоторых незащищенных статьях можно сэкономить при формировании бюджета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (нацпроекты) являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации. Тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что правительство одобрило сокращение расходов бюджета на 10% за счет всех незащищенных статей. В частности, журналисты спросили, не помешает ли это реализовать нацпроекты.

"Эффективность выполнения (нацпроектов) правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Все выполняется своим чередом. Есть какие-то незащищенные проекты. Там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс", - сказал представитель Кремля.

"В нацпроектах могут быть определенные нюансировки, но в целом это не понижает приоритетность нацпроектов", - отметил он.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные ночью нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе

В ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

Песков заявил, что всем в мире ясно, что означает попытка посягательства на главу РФ

Совет Федерации одобрил дополнения к законодательству об иноагентах

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале

Wildberries добавил опцию бронирования отелей и туров на своем туристическом портале

Источники назвали нового куратора вопросов безопасности в Минтрансе

В ФТС отметили рост внешнеторгового оборота РФ за I полугодие на 3% к 2019 году

Американская Reddit привлечена к ответственности в России за фейки об СССР и армии РФ

Американская Reddit привлечена к ответственности в России за фейки об СССР и армии РФ

ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

Конвенция об избежании двойного налогообложения РФ и Дании прекратит действие в 2024 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });