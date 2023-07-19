Песков заявил о возможности экономии на незащищенных статьях бюджета, но не на нацпроектах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нацпроекты остаются абсолютным приоритетом для правительства, однако на некоторых незащищенных статьях можно сэкономить при формировании бюджета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (нацпроекты) являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации. Тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что правительство одобрило сокращение расходов бюджета на 10% за счет всех незащищенных статей. В частности, журналисты спросили, не помешает ли это реализовать нацпроекты.

"Эффективность выполнения (нацпроектов) правительство демонстрирует очень высокую. Эффективность большая. Все выполняется своим чередом. Есть какие-то незащищенные проекты. Там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс", - сказал представитель Кремля.

"В нацпроектах могут быть определенные нюансировки, но в целом это не понижает приоритетность нацпроектов", - отметил он.