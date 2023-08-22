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Минэкономразвития предложило сохранить механизм нацпроектов после 2024 года

Их нужно нацелить на структурную перестройку экономики, считает глава ведомства Решетников

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Механизм национальных проектов нужно сохранить после 2024 года (когда истекает срок действующих нацпроектов), нацелив их на структурную перестройку экономики, обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики предложения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводит президент России Владимир Путин.

"Задачи, стоящие перед Россией, требуют структурной трансформации экономики. Для этого необходимо сосредоточить все доступные ресурсы как бизнеса, так и государства. Обеспечить четкую и слаженную работу. Самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты", - сказал министр.

"Практика показала, что они (нацпроекты - ИФ) действительно позволяют в условиях заданных сроков и бюджетных ограничений добиваться видимых и для граждан, и для бизнеса результатов", - подчеркнул он.

Решетников напомнил, что текущие нацпроекты завершаются в 2024 году.

"Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые нацпроекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения", - заявил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников Владимир Путин
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