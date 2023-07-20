Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Поправки о включении месторождений сверхвязкой нефти в 3-ю группу НДД принят во II чтении

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении третьей группы месторождений, налогообложение которых осуществляется через налог на добавленный доход (НДД).

Он входит в пакет поправок № 369931-8 к налоговому законодательству, который в мае внесло в палату правительство.

Предлагается перевести на НДД участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость от 200 до 10 тысяч мПа*с, а также от 10 тысяч мПа*с и более (в пластовых условиях).

Кроме того, для третьей группы месторождений предлагается перенести срок начала налогового вычета с 2024 на 2027 год, а также продлить до конца 2026 года ограничения на уменьшение налоговой базы в результате признания убытков.

На данный момент к третьей группе (brownfields) НДД относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, а также участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.

НДД Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума разрешила силовикам и ЧОПам сбивать любые БПЛА

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Что произошло за день: среда, 19 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });