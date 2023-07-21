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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва стартует 24 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва через портал "Госуслуг", сообщает в пятницу пресс-служба Минцифры РФ.

"Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через "Госуслуги", а от одной организации может быть подано несколько списков.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для получения отсрочки от осеннего призыва в армию IT-специалист должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года. При этом, напомнили в Минцифры, требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Кроме того, IT-специалист должен быть гражданином России в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью трудового дня, а также иметь высшее образование по специальности из перечня (в приложении к постановлению правительства от 28 марта 2022 года № 490).

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в этом году.

Минцифры РФ Госуслуги
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