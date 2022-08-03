"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Заявки будут принимать до 11 августа, до сентября их передадут Министерству обороны

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На портале госуслуг начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов в рамках осеннего призыва, сообщиал пресс-служба Минцифры.

"IT-компании с 2 августа могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа", - предупредило ведомство.

Собранные заявления Минцифры передаст в Минобороны до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия. После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Претендующие на отсрочку должны соответствовать ряду критериев. Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору и т.д. они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

В рамках весеннего призыва IT-компании подали заявления в отношении 8,7 тысячи специалистов, но около 1000 из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тысячи человек. Большинство из них - молодые люди в возрасте 23-24 лет с рабочим стажем в 1-2 года, уточнили в Минцифры.

Среди регионов лидерами по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку, стали Москва, Московская область, Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская область и Самарская область.

1 августа Минцифры сообщило, что из реестра аккредитованных IT-компаний были вычеркнуты более 400 организаций.

2 августа ведомство предложило ужесточить правила внесения компаний в реестр. В аккредитации предлагается отказывать банкам, госкомпаниям и телеком-компаниям, а выручка от IT-деятельности организаций-претендентов должна быть минимум 30%.

Ранее компании включали в реестр только на основании соответствующего ОКВЭД.

В рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получают отсрочку от призыва в армию.

Кроме того, для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предусмотрены налоговые преференции. Также IT-компании могут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники - оформить льготную ипотеку.