IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заявления на отсрочку от военной службы в рамках весеннего призыва IT-специалистам надо успеть подать до 6 февраля; поданные документы в рамках прошлых призывных кампаний не считаются действительными, сообщили в Минцифры.

"Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через "Госуслуги" до 6 февраля включительно. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля включительно", - говорится в сообщении министерства.

"Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в этом году. Его нужно подать заново", - подчеркнули в Минцифры.

Как сообщалось, информацию о себе с 23 января по 6 февраля подавать теперь могли и сами сотрудники. Работодатель видит заявления сотрудников в своем личном кабинете на портале. После этого компании до 9 февраля необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки через "Госуслуги" в Минцифры. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил данные, то организация может внести его в список самостоятельно.

"От одной организации может быть несколько списков. Обратите внимание, что по всем сотрудникам статус в личном кабинете на "Госуслугах" компании должен быть "Отправлено", - говорится в сообщении.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Претендующие на отсрочку специалисты должны соответствовать ряду критериев. Помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору и так далее, они должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Отсрочка от срочной службы уже предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года. В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство планирует расширить перечень специальностей, по которым должна предоставляться отсрочка.