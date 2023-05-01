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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей

Володин предложил взять на контроль ФНС зарабатывающих в соцсетях лайф-коучей
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - ФНС должна следить за зарабатывающими в соцсетях лайф-коучами и тратить налоги с их заработка на соцподдержку, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги. Причем речь идёт об огромных суммах: от миллионов до миллиардов", - написал Володин в своём телеграм-канале/

Он отметил, что "зачастую это те, кто пытается учить жизни, освоив социальные сети".

"Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы - сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений. Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", - написал Володин.

Ранее Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей.

Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана накануне при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле.

ФНС Вячеслав Володин Госдума
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