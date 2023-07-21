Что произошло за день: пятница, 21 июля

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., арест Игоря Стрелкова, отказ от повышения нижнего порога призывного возраста, законопроект о лишении гражданства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%. Это первое повышение ставки с февраля прошлого года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. Большинство аналитиков ожидали повышения на 50 б.п. Акцент в июльском заявлении ЦБ сделан на долгосрочных проинфляционных факторах. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что более вероятным является повышение ставки на следующих заседаниях.

- Игорь Стрелков (Гиркин) арестован до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму. Одному из бывших лидеров донецкого ополчения было предъявлено обвинение, он не признает вину и со следствием не сотрудничает.

- Нижний предел призывного возраста в России решили не повышать до 21 года, "потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, необходимости увеличивать срок службы до двух лет нет.

- Владимир Путин заявил, что планы по созданию польско-литовско-украинского военного соединения направлены на оккупацию Западной Украины. Президент РФ сказал, что "если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся". Путин поручил СВР внимательно следить за действиями Польши на украинском направлении.

- В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность лишения гражданства РФ, полученного по праву рождения. В пояснительной записке говорится, что ранее был принят закон, по которому гражданства можно лишать за дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к экстремизму, но он не распространяется на граждан по рождению. Сенатор Андрей Клишас выступил с критикой инициативы.

- Госдума приняла закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. При этом сумму налога можно снизить в два раза, перечислив обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября.

- Прокурор запросил для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене. Приговор будет оглашен 26 июля в 13:00. По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела не сообщалось.