В ХМАО отменили введенный из-за ситуации с лесными пожарами режим ЧС

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС в лесах Ханты-Мансийского автономного округа снят "в связи со стабилизацией обстановки", сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Соответствующее постановление в субботу подписала губернатор Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в лесах автономного округа был введен 8 июля. На тот момент на территории ХМАО было зарегистрировано почти четыре десятка лесных пожаров и пять ландшафтных.

На утро 22 июля непотушенными оставались 11 лесных пожаров и один ландшафтный. Сутки ранее - 20 лесных и один ландшафтный.