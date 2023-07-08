В ХМАО введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На территории Ханты-Мансийского автономного округа с субботы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

"В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля - в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа (постановление № 96 от 8.07.2023 года)", - сообщила в своем телеграм-канале губернатор Наталья Комарова.

Она сообщила, что к 15:00 (17:00 по Москве) 8 июля на территории округа действовали 39 лесных пожаров и пять ландшафтных. В тушении задействованы 573 человека.