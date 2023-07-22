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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось 315 машин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани нет, со стороны Керчи к 14:00 скопилось 315 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на пути к мосту.

Уточняется, что в время ожидания в очереди со стороны Керчи составляет около часа.

Часом ранее движение по Крымскому мосту возобновилось после второй за день приостановки. О первом случае временного прекращения движения по мосту стало известно в 10:24, в 11:30 путь был открыт. О втором перекрытии было объявлено в 12:54, и уже в 13:04 стало известно, что проезд по мосту снова стал возможен.

Сейчас легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост
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