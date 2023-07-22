Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

С чем связано перекрытие движения, в сообщении не уточняется.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.