Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

С чем связано перекрытие движения, в сообщении не уточняется.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено

В столичном регионе задержаны девять сторонников радикальных исламистов

Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье из-за ливней с градом

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье из-за ливней с градом

Более 130 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи

Более 130 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи

В Совфеде высказались против сохранения нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет

В Совфеде высказались против сохранения нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет

Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19

Минюст признал иноагентами политика Борового и журналиста Козырева

Минюст признал иноагентами политика Борового и журналиста Козырева

Что произошло за день: пятница, 21 июля

Игорь Стрелков арестован до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму

Игорь Стрелков арестован до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });