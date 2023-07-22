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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани ликвидирована

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Очередь на досмотр перед Крымским мостом со стороны Кубани отсутствует по состоянию на 14:00, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00: со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

В то же время в очереди на мост со стороны Крыма находятся 315 транспортных средств, время ожидания около часа.

Сейчас легковые автомобили после прохождения досмотра на Крымском мосту формируются в колонны для поочередного проезда с разных сторон моста в реверсивном режиме по одной открытой полосе.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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