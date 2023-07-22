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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия

На Крымском мосту снова открыли движение после второго за день перекрытия
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено после второго за субботу перекрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

О второй приостановке движения телеграм-канал сообщил в 12:54. Уже в 13:04 стало известно, что проезд по мосту снова стал возможен.

Ранее в субботу в телеграм-канале в 10:24 также сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. В 11:30 там было опубликовано сообщение о возобновлении движения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на складе боеприпасов в субботу произошла детонация в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район. Жителей эвакуируют с территории в радиусе пяти километров от места ЧП. Четыре поезда дальнего следования остановлены в Крыму из-за происшествия.

Крымский мост
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