Глава СКР поручил возбудить дело по факту аварии с рейсовым автобусом в КБР

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика "КамАЗ" в Кабардино-Балкарии, где один человек погиб и еще 14 пострадали, сообщает Следственный комитет РФ в субботу.

По факту аварии региональным СУ СКР проводится проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля-манипулятора "КамАЗ" произошло на 472 км ФАД Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии около 8:00 в субботу. Рейсовый автобус Volvo следовал по маршруту Махачкала - Ростов-на-Дону.

По данным прокуратуры КБР, в автобусе находились 20 человек, из них пострадали 15, в том числе девочка 9 лет.

Пострадавшие - жители шести регионов РФ: Ростовской области (Ростов-на-Дону), Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Краснодарского края, Донецкой народной республики (Донецк), уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в Минздраве КБР, один пострадавший в ДТП - мужчина 1987 года рождения - скончался от травм. Четверо пострадавших остаются в Республиканской клинической больнице Нальчика. Еще десять пострадавших в аварии отпущены на амбулаторное лечение.